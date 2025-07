Grave incidente sul lavoro a Samatzai. Un operaio di 35 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu in seguito a un episodio avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 in un’azienda nella zona artigianale del paese.

L’uomo stava lavorando in un capannone, era su un muletto che si è ribaltato e lo ha schiacciato.

I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi, poi sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che lo hanno liberato e affidato alle cure del personale del 118, arrivato con un’ambulanza e l’elisoccorso.

Le condizioni del ferito sono gravi, ma a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri e gli specialisti dello Spresal che stanno lavorando per ricostruire l’incidente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata