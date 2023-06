«Il nuovo ospedale di Cagliari e gli altri tre previsti nell’Isola si faranno, dunque il Businco e il Brotzu verranno dismessi. Per questo non ha senso continuare a investire in queste strutture». Così l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria a proposito della riorganizzazione degli ospedali del capoluogo.

Parole che hanno però innescato aspre polemiche. «La delibera sui nuovi ospedali è un crimine contro la salute pubblica», ha tuonato il capogruppo dei Progressisti in consiglio regionale Francesco Agus.

Nuove strutture non sono previste solo a Cagliari, ma anche nel Sulcis, a Sassari e ad Alghero, con le Aziende sanitarie che entro il 1 agosto dovranno presentare lo studio di fattibilità e indicare la «collocazione ottimale», ovvero le aree per realizzare i quattro nuovi ospedali.

