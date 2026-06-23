Un passo che segna il passaggio da una collaborazione territoriale a una struttura radicata sull’Isola, capace di operare in modo continuativo a supporto di istituzioni, strutture ricettive e operatori. «La sede sarà il punto di riferimento per mappatura e certificazione delle strutture, formazione degli operatori, supporto agli enti locali e sviluppo di partnership istituzionali».

L’annuncio arriva dalla World4All società che si occupa di turismo accessibile. «Aprire una sede operativa in Sardegna è la risposta concreta a un territorio che lo merita e a una domanda di accessibilità che cresce ogni anno – dichiara il manager Marvin Milanese -. Con Sergio Grimaldi e Francesca Serra abbiamo un team locale di altissimo profilo: persone che conoscono il territorio, credono nell’inclusione come valore autentico e hanno le competenze per trasformare la Sardegna in un modello di destinazione accessibile a livello europeo».

A guidare le relazioni istituzionali è Sergio Grimaldi. Figura di riferimento nell’associazionismo isolano, Grimaldi porta una rete consolidata con enti locali, pro loco, strutture ricettive e istituzioni regionali. «Conosco la Sardegna in ogni suo angolo, e so quanto sia ancora lunga la strada verso un’accessibilità reale e non solo dichiarata. Il mio impegno sarà portare questa piattaforma ovunque ci sia un’esperienza turistica da rendere accessibile a tutti».

Nel ruolo operativo centrale della sede entra Francesca Serra, disability manager e responsabile dello sviluppo territoriale in Sardegna. Con una carriera ventennale nella formazione rivolta a persone con disabilità e agli operatori del settore, Serra è iscritta all’albo nazionale dei disability manager gestito da Aidima — figura professionale certificata ancora rara nel panorama italiano.

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