In Sardegna manca il sangue per le trasfusioni. E il plasma arriva dal Friuli Venezia Giulia. Succede sempre, perché c’è una convenzione tra le regioni. Ma dal nord est sono state inviate «100 unità che, sempre per pazienti talassemici, sono state consegnate alla Sardegna in aggiunta rispetto alla convenzione standard in essere con quella regione».

A farlo sapere è l’assessore regionale alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi, che parla anche di una donazione oltre i limiti verso un’altra regione del sud.

«La Campania ha diramato una richiesta straordinaria di 300 unità di sangue destinate a pazienti talassemici. Una richiesta di aiuto alla quale il Friuli Venezia Giulia ha risposto immediatamente». spiega l’esponente della Giunta di Massimiliano Fedriga, «mettendo a disposizione 170 unità, delle quali 125 già inviate».

A oggi, quindi, grazie all'impegno straordinario dei donatori, «il nostro sistema ha saputo mettere a disposizione ben 225 unità garantendo anche le condizioni previste dalle convenzioni con il Centro nazionale sangue».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata