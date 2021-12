Mai così tanti contagi in 24 ore in Sardegna. L’ultimo bollettino (LEGGI) diffuso dalla Regione ne ha registrati ben 771.

Il report del ministero della Salute ha invece diffuso la ripartizione degli ultimi contagi nell’Isola per provincia. Ecco il dettaglio:

Cagliari: 357

Sassari: 201

Sud Sardegna: 109

Nuoro: 5

Oristano: 99

Questo, invece, il dettaglio dei casi complessivamente registrati in ogni provincia sarda da inizio pandemia:

Cagliari: 26.778

Sassari: 23.803

Sud Sardegna: 14.665

Nuoro: 13.715

Oristano: 7.315

In totale in Sardegna da inizio 2020 sono stati accertati in totale 86.290 casi di positività al Covid, mentre le vittime totali hanno raggiunto quota 1.723.

