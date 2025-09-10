In Sardegna è tornata la pioggia. Dalla serata di ieri, un po’ in tutta l’Isola, si registrano precipitazioni. Stando ai dati della rete della Regione, legata a 171 stazioni di rilevamento idrotermopluviometrico, nelle ultime ore è piovuto soprattutto nella zona di Alghero, con 66,60 millimetri registrati.

La Nurra “assetata”: nel Cuga (Uri) 43 millimetri, nell’invaso del Bidighinzu (Bessude) 24,80. Nell’area del Coghinas, stazione di Viddalba, 22,40 millimetri, a Maccheronis (Torpè) 15.80. Nella diga Cantoniera di Busachi 17,60 millimetri, a Is Barroccus (Isili) 42,40. A Orroli, stazione di Nuraghe Arrubiu, sono stati registrati 33 millimetri di pioggia, a Serpeddì (Sinnai) 22,20. Nel Sulcis, 20.80 millimetri nella zona di Monti Pranu, a Tratalias e 23.30 a Bau Pressiu (Siliqua).

