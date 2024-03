La media nazionale per la bolletta idrica è di 478 euro all’anno. In Sardegna nel 2023 le famiglie dell’Isola hanno speso in media 533 euro, con un aumento del 5,9% rispetto al 2022 e del 25,6% negli ultimi 5 anni. Non è la regione più cara, l’Isola si piazza al quinto posto in questa poco invidiabile classifica.

Sono i nuovi dati dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva diffusi in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. Il rapporto si basa su una famiglia tipo composta da 3 persone con un consumo annuo di 182 metri cubi. L'analisi indica Sassari città come capitale sarda delle perdite idriche: 62 per cento. Percentuali che diminuiscono se si guarda alla provincia: 53,8 per cento (i dati sulle reti colabrodo, a leggere il rapporto, sono riferiti al 2020).

Per quanto riguarda i capoluoghi, Cagliari è al 53,5 per cento (provincia 46,4), Oristano al 53,4 (60,3) e Nuoro al 52 (54,5).

Secondo il rapporto inoltre in Sardegna il 37,9 per cento è poco o per niente soddisfatto della comprensibilità della bolletta. C'è anche un 32,8 per cento del campione interpellato che ha qualcosa da dire alla voce «odore, sapore e limpidezza dell'acqua».

Una famiglia di tre persone, con soglia Isee fino a 9.530 euro e che ha accesso al bonus sociale idrico, secondo le rilevazioni di Cittadinanzattiva risparmia annualmente circa 104 euro, ossia il 22% o 27% in meno a seconda che abbia un consumo annuo di 182 metri cubi o di 150 metri cubi. In particolare, in Sardegna, il valore del bonus è pari a 114 euro.

