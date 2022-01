Sono 1123 i nuovi casi di positività al Covid-19 rilevati nell’Isola. Il dato sulla base di 4614 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20.092 tamponi, con un tasso di positività che si attesta quasi al 5,6%.

Si registra, purtroppo, anche la morte di una donna di 69 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (1 in più di ieri), mentre scendono i pazienti ricoverati in area medica, oggi 148 e dunque 26 in meno di ieri.

In crescita i casi di isolamento domiciliare, 10.313 e dunque 869 in più di ieri.

