Dai paesaggi dell’Ogliastra a quelli del Sarcidano, tra teatro, musica e racconti di vita. Prosegue il viaggio di “Biaxu in su Trenino Birdi”, la serie in due puntate realizzata dal Teatro dallarmadio in collaborazione con Arst e Rai Sardegna. Dopo il debutto dell’11 ottobre, il secondo appuntamento è in programma domenica 18 ottobre alle 9 su Rai 3 Sardegna, visibile anche sul canale 822 del digitale terrestre.

Il progetto trasforma il Trenino Verde in un palcoscenico itinerante, dove i paesaggi dell’Isola si intrecciano con storie, personaggi e suggestioni artistiche. Alla regia e alle musiche originali c’è Antonello Murgia, mentre Fabio Marceddu accompagna gli spettatori lungo il percorso, vestendo i panni di un capotreno che fa da guida tra realtà e immaginazione.

La prima puntata ha attraversato il territorio dell’Ogliastra, partendo da Arbatax e passando per Tortolì, Sella Elecci, Lanusei ed Elini. Un itinerario arricchito dagli interventi di Michela Sale Musio e Tiziana Troja, del duo Lucido Sottile, dall’attore Juri Piroddi, dalla cantante Rossella Faa, dal pittore Filippo Martinez, dalla voce lirica di Tiziana Pani e dal coro Alma Voce.

La seconda puntata si sposterà invece nel Sarcidano, lungo la tratta ferroviaria da Mandas a Laconi, con passaggi nelle stazioni di Nurri, Serri, Nurallao e Isili. Il filo conduttore sarà il tema dell’“essere o non essere”, in un racconto che intreccia identità, libertà e rapporto con la comunità.

Tra i protagonisti ci saranno Lia Careddu, nel ruolo di Zaira, una donna segnata dall’ombra di una colpa mai commessa, e Moses Concas, interprete di un uomo alla ricerca della libertà. Accanto a loro Daniela Littarru, Sandro Loi e Pascale Aiguier. A dare voce alla dimensione più autentica della vita locale sarà anche Daniele Farris, fantino di Nurri, mentre le atmosfere musicali saranno affidate al coro Clara Voce, diretto da Valentina Porru.

Entrambe le puntate saranno successivamente disponibili su RaiPlay, con sottotitoli in italiano per rendere accessibile anche a chi non conosce il sardo la ricchezza linguistica e culturale del racconto.

Per il Teatro dallarmadio, realtà artistica che da oltre vent’anni raccoglie riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale, il progetto rappresenta una nuova occasione per unire linguaggi diversi e raccontare la Sardegna attraverso le sue comunità, le tradizioni e i paesaggi meno conosciuti. Un viaggio che invita a riscoprire il valore della lentezza e della memoria, trasformando il tragitto ferroviario in un’esperienza di incontro e narrazione.

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