Al via la riqualificazione dei borghi a Stintino, un progetto che verrà illustrato martedì 20 ottobre alle 16.20 a Pozzo San Nicola, in piazza Leonardo Da Vinc.Il Comune di Stintino compie un passo importante verso la valorizzazione del suo territorio. Infatti è stato approvato il progetto esecutivo per la “Riqualificazione dei Borghi del territorio comunale di Stintino”, un piano di interventi che trasformerà le nostre aree pubbliche in spazi più vivibili, inclusivi e sostenibili per tutto l'anno. L'iniziativa punta a recuperare il verde pubblico e le aree di socializzazione, unendo modernità, natura e la tradizione legata alla campagna e al mare.

Un profondo rinnovamento interesserà la piazza e il giardino pubblico di Pozzo San Nicola. Nuove pavimentazioni, una scultorea pergola in acciaio Cor-Ten, sedute smart con ricarica wireless per smartphone, rastrelliera e ricarica per e-bike e un impianto fotovoltaico. A Ezzi Mannu nuovi arredi per l'area verde e l'istituzione della "Zona 30 km/h" per la sicurezza. Nascerà un'area di interscambio per i mezzi pubblici verso il litorale con predisposizione per bike sharing e ricarica auto, oltre a una nuova illuminazione LED ed energia fotovoltaica. A Nodigheddu le aiuole attuali diventeranno un’unica grande piastra verde. Nuovi camminamenti pedonali, portali illuminati d'accento, totem informativo, una nuova fontanella e una seduta tecnologica. A Ercoli è prevista la valorizzazione del punto panoramico della chiesetta di Sant'Isidoro. Arriva un nuovo sagrato in terra stabilizzata, una seduta monolitica con ricarica per e-bike, fontanella in pietra e un’illuminazione scenografica per la facciata. I dettagli tecnici e i criteri di sostenibilità ambientalil dell'opera, verranno illustrati in occasione dell’incontro che vedrà la partecipazione del Responsabile Unico del Progetto, Gianluca Pau, e il progettista incaricato, Marco Tola.

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