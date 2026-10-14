Tre metri nel vuoto. Poi l’impatto. Un arrampicatore austriaco di 40 anni è precipitato mentre era in parete nella Grotta Millennium, a Cala Gonone.

Secondo una prima ricostruzione, oggi pomeriggio l’uomo ha perso l’appiglio ed è caduto per 3 metri finendo su un terrazzino naturale a mezza parete. Un volo contenuto, ma dall’impatto violento. L’allarme è scattato subito, lanciato dagli amici con i quali era arrivato sul posto qualche ora prima.

In virtù della posizione impervia e l’entità del trauma, la centrale operativa del 118 di Sassari ha attivato l’elicottero dell’Areus. Echo Lima 1, decollato dalla base di Olbia, ha raggiunto la zona della falesia e, dopo aver stabilizzato l’infortunato in parete, lo ha trasportato (in codice rosso) all’ospedale San Francesco di Nuoro.

L’austriaco è rimasto sempre vigile e cosciente durante tutte le fasi del soccorso. Ha riportato la frattura esposta della gamba destra. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata