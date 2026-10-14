Da tre giorni una copiosa perdita d’acqua interessa via Anassagora, nel quartiere di Monreale a Pirri. Una situazione che sta provocando un notevole spreco di acqua potabile e suscitando preoccupazione e malcontento tra i residenti della zona.

Nonostante le ripetute segnalazioni inoltrate ad Abbanoa, il gestore del servizio idrico, a oggi non sarebbe stato effettuato alcun intervento di riparazione.

L’acqua continua così a fuoriuscire abbondantemente, riversandosi lungo la strada senza che il problema trovi una soluzione.

I cittadini lamentano soprattutto il protrarsi di una situazione che, oltre a rappresentare un disagio, comporta uno spreco ingiustificato di una risorsa preziosa, soprattutto in un territorio come la Sardegna, dove la tutela delle risorse idriche riveste un'importanza fondamentale.

L’auspicio dei residenti è che Abbanoa intervenga con la massima urgenza, individuando e riparando il guasto per mettere finalmente fine alla perdita. Dopo tre giorni di attesa e numerose segnalazioni, i cittadini chiedono risposte concrete e un intervento tempestivo per evitare che migliaia di litri d’acqua continuino ad andare inutilmente sprecati.

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