Sigilli al ristorante ex “Chicca Piperita” lungo la provinciale 81, nella località Marritza di Sorso. Il provvedimento di interdizione è stato disposto dal Suape, lo Sportello unico per le Attività produttive e per l’Edilizia del Comune di Sorso, con cessazione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a causa di una serie di violazioni relative all’avvio dell’esercizio commerciale. In particolare è stata disposta la chiusura per presunti abusi edilizi, e mancanza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue, fuori fognatura pubblica.

Il locale risulterebbe privo dei requisiti minimi igienico sanitari, con scarico fognario non autorizzato, e le opere realizzate risultano abusive in quanto avrebbero alterato lo stato precedentemente autorizzato dal provvedimento rilasciato dal Suape. Negli uffici competenti, infatti, non è stata presentata alcuna pratica per la trasformazione della fossa biologica. Inoltre dopo l’avvio del procedimento per abusivismo edilizio, a seguito di sopralluogo del personale degli Uffici comunali, con verifica delle costruzioni non autorizzate, ai titolari del ristorante erano stati concessi dieci giorni per presentare le dovute osservazioni, in realtà mai pervenute.

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