È la Sardegna la regina assoluta tra le regioni d’Italia nella guida "Il Mare più bello". L’Isola primeggia sul podio grazie a ben sei località marine a “Cinque Vele”, il prestigioso riconoscimento assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori.

Le bellezze isolane premiate partono da Posada e San Teodoro, sulla costa nordorientale, a Santa Teresa di Gallura più a nord. Baunei, sempre sulla costa orientale, e Domus de Maria sulla costa meridionale. Sulla costa occidentale, nel Golfo di Oristano, a Cabras, con l'area marina protetta della Penisola del Sinis e Isola di Mal di Ventre.

A seguire la Sardegna c’è la Puglia, con cinque località fra le prime classificate: nell'Alto Salento Ionico sventolano a Nardò e Gallipoli; nell'Alto Salento Adriatico a Otranto e Melendugno, mentre la migliore località sul Gargano è Vieste. La Toscana ottiene quattro vessilli a Cinque Vele, tutti nella provincia di Grosseto: Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Capalbio e Isola del Giglio. Tre località a Cinque Vele per la Campania, concentrate nella provincia di Salerno: a Castellabate, Pollica-Acciaroli-Pioppi, San Giovanni a Piro. Infine, Liguria e Basilicata chiudono la classifica delle regioni con una località a Cinque Vele a testa: rispettivamente con le Cinque Terre e Maratea.

Per i laghi, la classifica regionale delle località a Cinque Vele vede anche nel 2026 il Trentino-Alto Adige si conferma territorio al top con tre laghi a Cinque Vele: il lago di Molveno, quello di Fiè e quello di Monticolo. Cinque Vele in Piemonte al lago di Avigliana e a Cannero Riviera sul tratto più a nord del lago Maggiore; Cinque Vele anche al lago del Mis e a quello di Santa Croce in Veneto e ai comuni di Gardone Riviera e Toscolano Maderno sulla riva occidentale del lago di Garda, in provincia di Brescia. Spostandosi nel centro Italia, le Cinque Vele sventolano sulle sponde del lago di Scanno in Abruzzo.

(Unioneonline)

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