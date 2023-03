Il vento sferza la Sardegna e nel Nuorese le raffiche superano i 140 km/h, creando anche danni. Un operaio è rimasto ferito ieri sera vicino a Budoni.

Il maestrale ha costretto i vigili del fuoco a numerosi interventi in queste ore. A Nuoro un palo telefonico si è abbattuto su un’auto parcheggiata, ad Arzachena una copertura non ha retto e ha schiacciato una macchina. A Padru il tetto di un edificio è stato scoperchiato.

Il maltempo non ha risparmiato poi l’Ogliastra.

Nelle decine di operazioni da parte degli uomini del 115 non si sono registrati feriti. L’unico episodio al momento è quello avvenuto non lontano da Budoni: una forte folata ha sollevato e spostato un container in un cantiere stradale sulla statale 131 Dcn, facendolo sbattere contro un modulo abitativo nel quale riposava un operaio.

Il personale del 118 lo ha soccorso e portato in ospedale: gli sono stati assegnati 10 giorni di cure.

Nel tardo pomeriggio di oggi a Villacidro, in via Parrocchia, il vento ha abbattuto una grossa pianta che è caduta su un’auto in sosta (QUI IL VIDEO), distruggendo il tettuccio e il lunotto posteriore. Nonostante sia una zona molto trafficata, nessuno per fortuna è rimasto coinvolto.

Dall’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu spiegano che da domani la situazione migliorerà.

