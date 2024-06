Grazie al gesto di sensibilità e altruismo dei volontari delle Acli di Mandas, il già accogliente reparto di oncologia dell’ospedale San Giuseppe di Isili, guidato dalla dottoressa Silvia Esu, può adesso disporre di un ulteriore elemento di comfort e svago per i pazienti. «Abbiamo deciso di donare un televisore al Day Hospital dell’Oncologia di Isili - dice la presidente delle Acli Rosy Dessì -, un gesto di vicinanza ai pazienti in cura al San Giuseppe che ha anche l’intento di ricordare la nostra socia Mariella Tola, scomparsa recentemente, seguita proprio dal servizio Oncologia di Isili».

In un periodo di grave crisi della sanità regionale e nazionale, per l’assistenza ospedaliera e territoriale è fondamentale usufruire della collaborazione e del sostegno offerti dalla società civile e dalle associazioni di volontariato. «Anche questo è un modo per venire incontro alle esigenze delle persone in difficoltà», conclude Dessì.

L’Oncologia di Isili è un fiore all’occhiello nel territorio, per le cure dei tumori solidi, come lo definisce dottor Sergio Laconi direttore del presidio ospedaliero, che opera da circa quindici anni cercando di dare sollievo e speranza a tantissime persone. «Il bellissimo gesto dei volontari delle Acli di Mandas ha un duplice significato: è un modo per rivolgere un pensiero alle tante persone che combattono ogni giorno una dura battaglia per la vita e inoltre vuole anche omaggiare attraverso il ricordo le donne Acli che ci hanno lasciato e in modo particolare chi ci ha lasciato di recente», sottolinea il sindaco Umberto Oppus.

© Riproduzione riservata