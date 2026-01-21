«Domani sarà cessata l’allerta meteo e spero torni il sereno anche in Consiglio Regionale per approvare la Finanziaria entro il mese». È l’auspicio del presidente dell’Assemblea, Piero Comandini, alla vigilia della ripresa dell’esame della Manovra, dopo tre giorni di chiusura forzata dovuta al ciclone Harry. Domani mattina la Commissione discuterà i quasi 7mila emendamenti, mentre dalla sera e anche venerdì l’aula inizierà a votare gli articoli. Nonostante il clima di divisione tra gli schieramenti, l’obiettivo resta recuperare il tempo perso: «Abbiamo perso tre giorni – ha sottolineato Comandini – ma sono stati giorni utili per apprezzare il lavoro della Protezione Civile e di tutta la macchina regionale, che ha permesso di superare una delle emergenze meteo più importanti mai viste nella nostra Isola».

L’effetto del ciclone Harry si riflette dunque anche sul percorso della Finanziaria, con le opposizioni che chiedono lo stanziamento immediato di risorse per fronteggiare i danni provocati dal maltempo: «Bisogna dare una risposta immediata a enti locali, imprese e cittadini», sottolinea Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ribadendo la necessità che il Governo attivi lo stato di calamità.

L’assessore regionale al Bilancio, Giuseppe Meloni, risponde invitando alla cautela: «Aspettiamo l’esatta stima dei danni», rimandando le eventuali misure urgenti alla variazione di primavera. Alla vigilia della ripresa dell’esame della Manovra, Meloni lancia un appello alle forze politiche: «I tempi sono maturi per approvarla, nell’interesse dei sardi».

