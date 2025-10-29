I medici sardi sono i meno pagati d’Italia: monta la protestaNell’Isola retribuzione di 74.600 euro contro una media nazionale di quasi 90mila. I sindacati: «Basta alibi, urgente riequilibrare»
I medici sardi sono i meno pagati d’Italia: la retribuzione media lorda è di 74.672 euro, contro una media nazionale di quasi 90mila.
Un primato negativo definito dal sindacato Cimo «inaccettabile». Anche gli altri sindacati sollecitano provvedimenti «urgenti» per un riequilibrio, minacciando agitazioni.
Intanto, sempre in tema di sanità, monta la protesta dei sindaci dei Comuni del Sarrabus e del Gerrei, che denunciano la mancanza di pediatri: l’unico professionista rimasto è a un passo dalla pensione.
