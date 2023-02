Messa alla prova. E se va bene, niente processo. Il tribunale di Sassari ha approvato oggi i progetti di utilizzo in attività utili per la collettività per 21 pastori finiti alla sbarra per i disordini e i blocchi stradali del 2019, durante le proteste scattate in tutta la Sardegna per il prezzo del latte.

Il giudice Antonello Spano ha accordato a tutti gli imputati la sospensione del procedimento penale con la messa alla prova. I ventuno allevatori saranno occupati in lavori di pubblica utilità in enti del territorio.

Gli esiti di questi progetti saranno verificati dal tribunale nell'udienza fissata per il 24 gennaio 2024. Se la messa alla prova sarà giudicata positivamente, il processo si chiuderà senza ulteriori strascichi.

