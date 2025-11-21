Gli Ascot in tilt: pazienti in fila per ore e medici lasciati soliIl sindacato Fimmg sugli ambulatori creati per garantire le cure di base: «Mancano management e un’organizzazione stabile»
Gli Ascot – gli ambulatori territoriali creati nei centri della Sardegna dove mancano le cure di base – in tilt.
Pazienti in fila per ore, medici lasciati soli, orari “ballerini”: sono molte le criticità segnalate dagli utenti e dai sindacati.
Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), ad esempio, con il segretario regionale Federico Contu, denuncia: «Manca del tutto un management, non ha senso mandare i colleghi in luoghi sperduti a scrivere ricette e basta. È una dequalificazione professionale».
