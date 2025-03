L’8 aprile prossimo sarà messa all’asta dal Tribunale di Tempio una villa extralusso nel complesso Cussorgia di Miata (6 corpi edilizi distribuiti su circa 5mila metri quadri, inserita un residence composto da 12 ville), uno degli immobili di maggior pregio di Liscia di Vacca (Porto Cervo).

Il valore della residenza, secondo le stime dei tecnici incaricati dal giudice delle esecuzioni immobiliari, è di circa 30 milioni di euro. Nel compendio ci sono un ponte tibetano, piscina interna con gli oblò e campo da padel.

Il Tribunale di Tempio aveva sospeso la vendita giudiziaria in attesa di definizione di una vicenda di natura penale culminata con il sequestro dell’immobile. La residenza è riconducibile all’avvocato toscano Claudio Lalli, considerato uno dei migliori giuslavoristi italiani. Lalli è noto per avere rappresentato con successo migliaia di lavoratori in diverse cause che hanno avuto rilievo nazionale, tutte concluse con la vittoria degli assistiti del giuslavorista contro aziende private ed enti pubblici.

© Riproduzione riservata