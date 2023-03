Adesso l’inchiesta è formalmente aperta, dopo l’ordinanza (di demolizione e ripristino) del Comune di Arzachena, la Procura di Tempio si occupa della villa di Gianluca Vacchi, in costruzione a Pantogia. Il capo dei pm galluresi, Gregorio Capasso, ha aperto un fascicolo per presunti abusi edilizi e il nome di Vacchi è stato iscritto nel registro degli indagati. L’imprenditore bolognese, stella assoluta dei social, è sotto la lente di ingrandimento della Procura di Tempio come committente dei lavori affidati all’impresa Filigheddu Costruzioni di Arzachena. Stando a indiscrezioni, le indagini sono state affidate al personale del Corpo Forestale. La nuova residenza extra lusso di Mister Enjoy, un intervento edilizio della portata di circa 15 milioni di euro, è da tempo nel mirino dell’Ufficio tecnico del Comune di Arzachena. Il dirigente Mario Chiodino ha già firmato diverse ordinanze indirizzate a Vacchi, si parla di circa 400 metri cubi “in eccesso” rispetto al progetto autorizzato. In particolare, nelle ordianze si fa riferimento a vuoti sanitari trasformati in spazi abitabili, di stanze in più e di “maggiore altezza interna rispetto ai locali autorizzati”.

L’ispezione

Stando a indiscrezioni, la Procura ha già disposto un’ispezione nel cantiere di Pantogia. La proprietà ha ricevuto un avviso di garanzia per la comunicazione di un accesso della polizia giudiziaria nel sito. Vacchi è assistito dallo studio Bottiglioni di Bologna e ha dato la massima disponibilità per le verifiche. La proprietà ritiene di avere agito in un quadro di sostanziale legalità, la villa in costruzione a Pantogia ha ottenuto tutte le autorizzazioni. I pm, però, stanno effettuando un’indagine a largo spettro, che non riguarderebbe soltanto i vuoti sanitari. Sempre stando a indiscrezioni, si parla del rispetto del vincolo idrogeologico, sarebbe questo uno dei temi importanti del fascicolo. Ma sui dettagli dell’attività dalla Procura gallurese non trapela nulla. Si può dire, con assoluta certezza, che i lavori sono stati sospesi a gennaio, su ordine del Comune di Arzachena, e successivamente sono ripresi. La proprietà, è scritto in una delle ordinanze, ha anche iniziato a eliminare i metri cubi non autorizzati.

La casetta in Sardegna

Gianluca Vacchi ha detto più volte di tenere molto al suo progetto ambizioso in realizzazione a Pantogia. I numeri della villa sono questi: 1.200 metri quadrati più mille di terrazze, campo da padel, discoteca, 2 lodge con suite, 15 camere. Da aggiungere alle principesche residenze di Bologna e Miami. Ora, però, con qualche grattacapo giudiziario.

Andrea Busia

