Dopo avere toccato altri centri dell’Isola, "Bloody Money 4 Money 4 Food – Cartoline da Gaza per Gaza", arriva ad Olbia nello spazio delle Ex Casermette. L’iniziativa si apre giovedì 8 Gennaio alle 17 e sarà visitabile anche venerdì 9 e sabato 10, dalle 16 alle 20, e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 20. Oltre 100 le cartoline esposte nell’installazione ideata per raccogliere donazioni per Gaza: l’evento performativo prevede la partecipazione del pubblico chiamato a sostituire una o più opere con una banconota del taglio che si ritiene opportuno. Il ricavato sarà devoluto al popolo palestinese dall’Associazione Ponti non Muri tramite Pali Hope, associazione italiana no profit formata da un team gazawi, ancora autorizzata ad entrare a Gaza. La raccolta è finora andata molto bene, consegnate diverse cucine da campo e generi alimentari di prima necessità non deperibili. Con Ponti non Muri anche Gruppo Emergency Sassari, Associazione giovani Palestinesi Sardegna, Assemblea studentesca per la Palestina Sassari.

