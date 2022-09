Finisce anche davanti ai pm di Tempio la guerra legale che da mesi si combatte in casa Vacchi.

I magistrati della Procura gallurese si occupano infatti di un esposto presentato da alcuni ex dipendenti sardi dell’imprenditore e influencer Gianluca Vacchi.

Gli autori della segnalazione sostengono di essere stati accusati ingiustamente di avere sottratto dei soldi a Vacchi e hanno chiesto ai magistrati di verificare se ci sono i presupposti per procedere per il reato di calunnia.

L’imprenditore, presenza fissa in Costa Smeralda, non ha alcuna contestazione definita a carico, le indagini sono in una fase embrionale.

La vicenda, con tutti i suoi risvolti legali, è iniziata quando Vacchi ha allontanato alcuni collaboratori, che si sono rivolti al giudice del Lavoro di Bologna. Sono in corso cause di lavoro (per il recupero di tfr e altre somme) e procedimenti penali.

A Tempio non esistono indagini su balletti forzati o altri fatti che sono stati già smentiti dallo stesso Vacchi.

