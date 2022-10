L’esito peggiore: dopo una giornata di ricerche e apprensione è stato ritrovato senza vita il corpo di Natalina Zori, la donna di 64 anni originaria di Bitti che ieri pomeriggio era scomparsa dalla sua abitazione nella zona di San Nicola, a Olbia.

Si erano perse le sue tracce intorno alle 16. Aveva lasciato telefono e chiavi a casa. I familiari si erano subito mobilitati, vista l’anomalia della situazione, e avevano lanciato anche degli appelli attraverso i sociali. Immediati e numerosi i rilanci e le condivisioni.

Purtroppo in serata, intorno alle 23, la brutta notizia: la donna, postina in pensione, era morta non troppo lontano da casa.

Un altro lutto colpisce la famiglia: nel 2015 il figlio di Natalina, Paolo Pasqualino Pau, era morto in un incidente stradale a causa di una buca.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata