Una bravata che poteva provocare una tragedia lungo la Statale 125, Orientale Sarda, in territorio gallurese.

Sei minorenni sono stati sorpresi in piena notte mentre sradicavano i delineatori di margine della carreggiata e piazzavano delle grosse pietre sulla strada.

Sul posto, allertati dalla segnalazione di un automobilista al 112, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Loiri Porto San Paolo assieme ai colleghi del Radiomobile.

I militari hanno sorpreso i giovani in flagranza: stavano sradicando i delineatori posti ai bordi della carreggiata, che servono per indicare l’andamento della strada e i suoi limiti (fondamentali soprattutto di notte o in condizioni di scarsa visibilità) e piazzando dei massi sulla sede stradale. Senza la tempestiva segnalazione dell’automobilista e l’intervento dei carabinieri, avrebbero creato una situazione di serio pericolo per la circolazione.

I minori sono stati bloccati e deferiti in stato di libertà, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari li hanno affidati ai genitori.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata