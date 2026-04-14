Tragedia sventata sull’Orientale Sarda, sei minorenni bloccati mentre piazzano massi sulla carreggiataStavano anche sradicando i delineatori di margine, fondamentali soprattutto di notte: colti in flagranza dopo la segnalazione di un automobilista
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Una bravata che poteva provocare una tragedia lungo la Statale 125, Orientale Sarda, in territorio gallurese.
Sei minorenni sono stati sorpresi in piena notte mentre sradicavano i delineatori di margine della carreggiata e piazzavano delle grosse pietre sulla strada.
Sul posto, allertati dalla segnalazione di un automobilista al 112, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Loiri Porto San Paolo assieme ai colleghi del Radiomobile.
I militari hanno sorpreso i giovani in flagranza: stavano sradicando i delineatori posti ai bordi della carreggiata, che servono per indicare l’andamento della strada e i suoi limiti (fondamentali soprattutto di notte o in condizioni di scarsa visibilità) e piazzando dei massi sulla sede stradale. Senza la tempestiva segnalazione dell’automobilista e l’intervento dei carabinieri, avrebbero creato una situazione di serio pericolo per la circolazione.
I minori sono stati bloccati e deferiti in stato di libertà, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari li hanno affidati ai genitori.
(Unioneonline/L)