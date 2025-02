Otto anni e sei mesi di carcere, è questa la pena richiesta dalla pm della Dda di Cagliari Rossana Allieri per l’ex sindaco di Buddusò ed ex consigliere regionale, Giovanni Satta.

Allieri ha chiesto ai giudici del Tribunale di Tempio che Satta, difeso dagli avvocati Angelo Merlini e Donatella Corronciu, venga ritenuto responsabile del reato di traffico di droga per i presunti rapporti avuti nel 2013 con una banda sardo albanese attiva a Olbia e in Costa Smeralda. La pm ha ritenuto non credibili i testimoni che hanno scagionato Satta riguardo ad alcune cessioni di cocaina.

Rossana Allieri ha chiesto la condanna di altri presunti complici sardi dei boss albanesi, con pene che vanno da dieci a otto anni di reclusione. Il personaggio principale è l’olbiese Simone Canu. Gli altri imputati sono Gino Mureddu, Giovanni Battista Pira e Nicola Salvatore Pinna.

