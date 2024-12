La magia del Natale avvolge Tempio con “Way to the Child”, l’installazione realizzata grazie alla stretta collaborazione tra l’Associazione ColorArt guidata da Manuel Marotto e la squadra della bottega artigiana del maestro Antonio Azara.

Nell’ambito di Tempio a Colori 2024 Xmas is a place, dalla notte del 17 dicembre “Way to the Child” domina e riscalda Piazza Gallura a Tempio Pausania. «Un’idea persistente di blu, la profonda riflessione sul segreto della Vergine e sulla sua assoluta obbedienza al mistero del concepimento celeste e la lettura fortuita di un aforisma di Fabrizio Caramagna dedicato al colore dell’equilibrio e della pace interiore…», interviene Marotto spiegando la genesi dell’opera.

L'installazione "Way to the Child" in Piazza Gallura a Tempio

«C’è uno schianto improvviso tra la B e la L, da cui nasce la U, quasi come un urlo di fronte al Mistero. Muovendo da questo curioso amalgama abbiamo intravisto nel blu il pigmento più consono a rappresentare la strada verso il Dio Bambino. Questa via, l’unica percorribile, è Maria. Il blu, oltre ogni dubbio, è il colore di Maria, del manto che avvolge e custodisce il suo pensiero puro e il suo corpo immacolato, il blu è il colore che La rappresenta come Regina e Porta del cielo (Regina coeli e Janua coeli). Maria rappresenta il tramite, sia la strada da percorrere che la porta da attraversare per arrivare a Cristo».

L’articolata struttura scenografica è stata plasmata da esperte mani artigiane, pronte a sperimentare inconsueti e originali materiali e nuove tecniche di lavorazione per ottenere effetti altamente impattanti, il tutto col contributo imprescindibile del Comune di Tempio Pausania, della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Programma Quadro Salude & Trigu patrocinato dalla Camera di Commercio di Sassari.

