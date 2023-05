Operazione antifrode in un negozio a Tempio Pausania da parte del personale del Nucleo Annona e Commercio della Polizia Locale di Tempio Pausania e i Funzionari Doganali di Sassari e della Sezione operativa di La Maddalena-Santa Teresa Gallura.

L’attività antifrode ha portato al sequestro di un centinaio di prodotti, tra giocattoli che violavano le norme Ue di sicurezza e maschere da sub sprovviste della prescritta marcatura CE e delle relative avvertenze o istruzioni in lingua italiana.

Di qui il sequestro amministrativo della merce e due sanzioni che possono arrivare fino a 18mila euro per aver posto in commercio sul territorio nazionale prodotti non conformi agli standard di sicurezza.

L’operazione è stata portata a termine in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la Direzione Territoriale Sardegna dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Comune di Tempio Pausania, finalizzato all’accertamento di violazioni in materia di contraffazione, Made in Italy e di sicurezza dei prodotti.

