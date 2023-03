Iniziativa di forte impatto a Tempio Pausania, per la Giornata mondiale della Sindrome di Down. Tantissime le presenze agli eventi organizzati dall’Associazione Italiana Persone Down. È stata soprattutto una occasione di incontro e di festa, che ha visto protagoniste tante persone pronte a superare pregiudizi e paure.

Lo slogan era “Insieme a noi, non al posto nostro”. La Sezione locale di Aipd si è preparata alla manifestazione lavorando su tematiche come i diritti delle persone con disabilità sanciti dalla convenzione ONU, nell’ambito del progetto nazionale AIPD “Tutti in piazza”. I soci adulti con sindrome di Down, con le operatrici della sezione Aipd, hanno scelto di rappresentare i temi che più stanno loro a cuore: il diritto ad una vita autonoma e un’abitazione, alla libera scelta, all’istruzione, ad una comunicazione chiara e accessibile, alla vita privata, il diritto al lavoro. Su questi diritti è stata allestita una mostra fotografica, realizzata dal fotografo Nanni Angeli, che propone una rilettura ironica e originale delle tematiche. Alle immagini sono affiancati i pannelli riassuntivi di un altro progetto nazionale: “Non uno di meno”.

Aipd con le volontarie dell’Oratorio “Don Mureddu” di Tempio hanno organizzato la preparazione e la distribuzione di un piatto, sono stati consegnati cartocci con polpette di vari gusti fritte al momento, con il supporto gratuito e volontario di Mirtò Sardegna. Alla giornata ha partecipato la Banda Musicale “Città di Tempio” e il gruppo scout Alpha Centaur

