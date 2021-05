Va verso l’archiviazione l’indagine aperta dalla Procura di Roma sul presidente del tribunale di Tempio Pausania. Giuseppe Magliulo è indagato per violenza sessuale a seguito delle accuse di molestie esposte da una collega che lavora nello stesso tribunale.

I fatti risalgono al 2019 e sono stati oggetto d’esame da parte di Piazzale Clodio a partire dal 2020 per questioni di competenza in quanto trattasi di magistrati in servizio nell’Isola.

Secondo la difesa di Magliuolo, “abbiamo dimostrato, anche grazie a memorie difensive approfondite, la totale insussistenza delle accuse mosse al mio assisto - spiega l'avvocato Valerio Spigarelli -. Un magistrato su cui si sono volute gettare ombre ma che fin dal suo insediamento, nel 2018, ha operato senza risparmio per risanare un Tribunale che da anni opera in condizioni di estremo disagio”. Il legale sottolinea inoltre che Magliulo, presidente dell'ufficio giudiziario che si sta occupando della vicenda che coinvolge Ciro Grillo, non ha avuto rapporti con Luca Palamara "se non in una sola occasione ma si trattò di una presentazione del tutto formale, per altro successiva alla sua elezione alla presidenza del Tribunale tanto che non compare in alcuna chat - aggiunge il penalista -. In una sola circostanza fu invitato ad un evento privato ma cortesemente rifiutò".

