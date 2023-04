Nuova udienza, domani, al tribunale di Tempio Pausania, del processo che vede imputati Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, che una ragazza italo-norvegese accusa di un violenza sessuale di gruppo, che sarebbe avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 all'interno della villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo.

In aula sono attese altre due testimonianze: quella di Alex Cerato, amico d'infanzia della presunta vittima delle violenze, e della psicologa che assiste la giovane.

Per Cerato si tratta di una nuova convocazione, in quanto nella precedente udienza non si era presentato a causa di impegni legati alla sua carriera universitaria.

In aula ha già testimoniato, invece, Adelaide, amica della studentessa che accusa il figlio del comico fondatore del Movimento 5 Stelle e gli altri tre imputati, che raccontato che la giovane l’aveva chiamata la notte stessa delle presunte violenze dicendo di averle subite mentre si trovava in uno stato di incapacità totale, offuscata dall'alcol.

Anche Cerato, che si trovava in Costa Smeralda proprio nei giorni in cui si sarebbe verificato il fatto e che aveva condiviso con Silvia la prima parte della serata del 16 luglio in discoteca, dovrà raccontare al procuratore Gregorio Capasso cosa ha visto e quali confidenze aveva raccolto dalla giovane italo-norvegese.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata