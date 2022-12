I festeggiamenti natalizi entrano nel vivo domani ad Olbia con diverse iniziative programmate in un centro vestito a festa. Si parte alle 15,30 con “Babbo Natale vien dal mare”, una colorata invasione di Santa Claus che sbarcheranno con sup e kayak sul lungomare. Una pagaiata finalizzata al sostegno dell'associazione Pollicino che opera nel reparto di Pediatria del Giovanni Paolo II e in altri contesti legati all’infanzia.

Un’ora più tardi, alle 16,30, appuntamento col teatro di strada del “Natale Tutto Maccus”: Babbo Natale arriverà su una slitta trainata da renne anziane e sfinite, colma di pacchi infiocchettati, regali e sorprese insospettabili. In collaborazione con il Comune di Olbia e l'associazione culturale Mediterrarte, lo spettacolo transiterà per il centro storico, in Piazza Regina Margherita, Piazza della Biblioteca, via Dante dove si svolgeranno le parti di acrobatica aerea, Piazza Matteotti e Piazzale ex scolastico. Sette i performer della compagnia “Teatro circo Maccus” diretta da Virginia Viviano, che coinvolgeranno il pubblico in uno scintillante spettacolo ricco di acrobazie ed emozioni: Silvia Sotgiu, Susanna Defraia e Virgina Viviano per le danze aeree; animazione col fuoco di Andres Gutierrez e Alessandra Piga. Sui Trampoli Brown Douglas, sulla slitta l'attore Gianni Sanna.

Dalle 17, nella piazza della biblioteca Rosticini per i bambini, sempre a sostegno dell’associazione Pollicino, alle 18,30, sempre tra centro e lungomare, sarà di scena la scuola di ballo Dance Point con il flash mob Christmas in dance. Diversi anche gli appuntamenti musicali nei locali per il weekend.

Intanto, in vista anche del concerto di Capodanno e dei prossimi eventi, l’Aspo ha comunicato che i parcheggi a pagamento saranno tutti gratuiti il 24-25-26-31 dicembre e il primo gennaio.

