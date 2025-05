Sono pronti a un ricorso amministrativo ed altre iniziative legali operatori turistici e guide ambientali che si ritengono danneggiati dal divieto di arrampicata ed escursione a Tavolara, firmato dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.

Per il Comune di Olbia non ci sono più le condizioni di una attività di trekking sicura nell’isola, troppe persone improvvisano escursioni anche sulle vie ferrate.

Una tesi contestata dalle guide ambientali che nel corso degli anni hanno accompagnato migliaia di persone sino a Punta Cannone. Massimo Putzu, olbiese 62 anni, figura di riferimento per tutti gli operatori turistici e gli appassionati, si è già affidato ad un legale insieme ad un gruppo di colleghi, per rimettere in discussione la misura di Nizzi.

Putzu spiega: «L’emergenza sicurezza a Tavolara non esiste, sulle vie ferrate che noi utilizziamo non ci sono stati incidenti. Le arrampicate avvengono con rigorose misure di protezione. La verità è che qualcuno ci vuole tenere lontani da questo paradiso. Immaginate il sindaco di Courmayeur che vieta le scalate e le escursioni sul Monte Bianco».

Putzu e i colleghi si preparano a una battaglia legale, dice: «Da stamattina ho il telefono incandescente, mi stanno chiamando tantissime persone. Dispiace che si neghi la fruibilità di Tavolara. Vuol dire che porteremo le persone a San Pantaleo, Monte Nieddu e in altri siti». Putzu ha già affrontato e vinto un’altra battaglia, è stato assolto dall’accusa di avere organizzato abusivamente le escursioni a Punta Cannone. Era stato denunciato da Vittorio Marzano, proprietario di buona parte dell’isola. Le guide che operano a Tavolara si sono rivolte all’avvocata Edi Baldino per studiare l’ordinanza di Settimo Nizzi. Baldino spiega: «Abbiamo delle sentenze chiarissime sul punto, questo provvedimento limita illegittimamente l’attività escursionistica».

