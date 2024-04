Fa tappa ad Olbia l’impresa ambientale di Carlo Coni, il canoista cagliaritano alla sua seconda circumnavigazione dell’Isola dopo quella, riuscita, del 2018. Il viaggio, inserito nel progetto educativo- ecologico “Tutti nella stessa barca”, sabato 6 Aprile approda nelle splendide calette del promontorio di Capo Ceraso dove si svolgerà una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti nelle spiaggia e nelle aree circostanti. Organizzato dall’associazione Kayak e camping Sardegna, con il patrocinio dalla Regione Autonoma della Sardegna,il Comune di Olbia ha aderito all’evento che si svolgerà nel tratto di costa compreso tra Capo Ceraso e Li Cuncheddi, con appuntamento alle 8.00 presso il posteggio del centro commerciale di zona aeroporto.

«La nostra amministrazione ha deciso di patrocinare questa giornata nella quale crede tantissimo per la nobiltà dell’obiettivo, ma anche perché è un’opera di volontariato, fatta di persone che si mettono a disposizione della collettività – ha detto l’assessora all’ambiente, Antonella Sciola - .Ancora più importante è il messaggio che si vuole trasmettere: le persone che parteciperanno, oltre ad essere sensibili alle problematiche dell’ambiente, fanno parte del mondo del kayak, quindi praticano attività sportive legate al mondo della natura, nello specifico dell’acqua e del mare. Pertanto l’iniziativa si muove su un doppio binario: si va a valorizzare l’importanza della sensibilizzazione verso le problematiche ambientali, ma anche gli sport a contatto con la natura che non possono prescindere dal rispetto per la stessa. Ringraziamo De Vizia per la preziosa collaborazione in questa come in altre giornate di questo tipo».

