I ladri di sabbia, conchiglie e ciottoli sono tornati in azione con l’avvio della stagione estiva. In questi giorni la Guardia di finanza di Olbia in servizio al porto Isola Bianca ha effettuato i consueti controlli sui passeggeri all’imbarco per Livorno.

Hanno fermato un 50enne campano residente in provincia di Lucca che era in viaggio con la famiglia. Nel bagaglio sono stati ritrovati ciottoli per un peso di oltre 1,6 kg, che l’uomo ha dichiarato di aver raccolto dalla spiaggia di Isola Rossa e di non essere a conoscenza della norma che ne vieta l’asportazione dal proprio habitat.

Complessivamente, l’attività di polizia ambientale di inizio estate ha permesso di recuperare oltre 5 kg tra conchiglie, ciottoli e sabbia prelevati dalle spiagge sarde: tutto verrà riportato nei luoghi dai quali è avvenuta l’asportazione secondo le indicazioni fornite dagli stessi contravventori.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata