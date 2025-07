Mentre fervono i preparativi per terza edizione del Festival dell’Aerospazio, in programma, ad Olbia, dal 16 al 18 ottobre 2025, Astec abbina il concorso di idee nazionale “Spazio alla Sostenibilità”. L’invito, aperto ai giovani tra i 21 e i 30 anni, studenti universitari, dottorandi e neolaureati, è a confrontarsi su un tema quanto mai attuale e strategico ovvero la sostenibilità nello spazio e dallo spazio. Un’occasione non solo per ottenere un riconoscimento concreto, ma per entrare in contatto con un ecosistema di innovazione, formazione e impatto sociale. Come spiega Marilisa Pischedda, fondatrice di Astec e direttrice del Festival dell’Aerospazio: «Attraverso questo concorso di idee vogliamo offrire uno spazio di espressione, collaborazione e scoperta per studenti universitari e neolaureati con in mano strumenti innovativi e una mente aperta a nuove soluzioni in linea con i nostri tempi e con il tema principale dell'edizione del festival di quest'anno: la sostenibilità. Un tema scelto non a caso, asse molto attuale e strategico per l'aerospazio e assolutamente in linea con la nostra terra. In Astec - afferma Pischedda - siamo convinti che il futuro dello spazio sia già iniziato e che possa essere progettato concretamente da chi oggi lo immagina.» L’idea al centro del concorso è la sostenibilità nello spazio e la sostenibilità della Terra dallo spazio con l’obiettivo di stimolare la creatività e il pensiero critico su questioni che riguardano tanto il nostro pianeta quanto il suo futuro oltre l’atmosfera. I vincitori prenderanno parte alla cerimonia di premiazione del Festival, alla presenza di rappresentanti del mondo della ricerca, delle imprese, delle istituzioni e dei media. Per partecipare è richiesto un elaborato originale, individuale o in gruppo (fino a cinque componenti), in lingua italiana o inglese, con un taglio tecnico-divulgativo, rigoroso ma accessibile. Le proposte potranno riguardare dalla gestione dei detriti orbitali all’uso di risorse in-situ per le missioni lunari e marziane, dalla progettazione di habitat a basso impatto ambientale all’applicazione delle tecnologie satellitari per il monitoraggio della Terra, l’agricoltura di precisione e la gestione delle risorse naturali. Le candidature sono aperte fino alle ore 24:00 del 15 settembre 2025. Il regolamento completo, le modalità di partecipazione e le linee guida per la redazione degli elaborati, premiati con tre borse da di studio da 1.000, 700 e 300 euro, sono disponibili sul sito ufficiale www.festivaldellaerospazio.com. Il Festival dell’Aerospazio è organizzato dall’Astec in collaborazione con il Comune di Olbia, Cipnes Gallura, il Consorzio universitario UniOlbia e la Regione Autonoma della Sardegna, ed attualmente riconosciuto come uno degli appuntamenti più rilevanti a livello nazionale per la space economy, la formazione e l’innovazione sostenibile.

