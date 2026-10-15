Un vigile del fuoco di Arzana, Antonello Melis, 47 anni, è stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere e 15mila euro di provvisionale, la decisione è del Tribunale di Tempio. Melis, in servizio in Gallura, era accusato di avere causato uno sfregio permanente al viso di un uomo, un tempiese di 45 anni (episodio avvenuto nel 2023 in un bar di Tempio).

Secondo il pubblico ministero Sebastiano Carpinato la vittima ha riportato una irrimediabile compromissione del suo viso e della sua identità a causa di un morso che le ha staccato parte del naso.

Davanti ai giudici, la vittima (45 anni) aveva dichiarato: «Sono entrato nel bar, questa persona ha avuto una discussione con mio fratello. Poi quanto stavo uscendo sono stato aggredito. Ho subito quattro interventi di chirurgia ricostruttiva».

Il reato contestato è ostativo, non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. L’avvocata Monica Liguori si è costituita parte civile per conto della persona offesa, Antonello Melis invece è assistito dal'avvocata Lara Sini. La sentenza è del collegio, presieduto da Caterina Interlandi.

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