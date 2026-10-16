L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Lai vuole cambiare il volto di Piazza Umberto I, meglio conosciuta come Piazza Comando. Indetto quindi un concorso di idee.

L'iniziativa rientra nel progetto del Museo Urbano Diffuso «Isola Storia», finanziato con 2,5 milioni di euro attraverso fondi FSC 2021-2027. Piazza Comando dovrebbe diventare la prima «stazione narrativa» di un percorso dedicato alla memoria cittadina, ai suoi protagonisti e agli avvenimenti che hanno segnato l'isola. Le proposte dovranno coniugare valorizzazione architettonica, accessibilità, fruibilità pedonale e accoglienza turistica.

Sarebbe questa l'ennesima trasformazione di una piazza che ha cambiato più volte aspetto. Nell'Ottocento l'area era ancora occupata dal mare, nella parte interna di Cala Mangiavolpe, conosciuta come «a Rinedda». Con l'espansione della piazzaforte militare, alla fine del secolo, furono realizzate le colmate e sorsero gli edifici del Comando Marina, dai quali deriva il nome popolare della piazza. Per decenni fu teatro di cerimonie militari, concerti e manifestazioni pubbliche. La prima sistemazione novecentesca prevedeva aiuole, fontane e percorsi geometrici; ed è quella sostanzialmente rimasta nella memoria collettiva. Nel 1972, durante l'amministrazione Deligia, arrivò un radicale rifacimento, caratterizzato da forme curve e circolari. Negli anni Novanta un ulteriore intervento, con la pavimentazione in granito e le palme, conferì alla piazza sostanzialmente l'aspetto attuale.

Successivamente vennero installate tredici colonne di granito sormontate da una struttura metallica, eliminate nel 2023 dall'amministrazione Lai. L’anno successivo è stato restaurato lo storico Palco della Musica, risalente alla fine dell'Ottocento. Ora la giunta punta a una nuova trasformazione, con l'obiettivo di rinnovare Piazza Comando e valorizzarne il patrimonio storico, preservando l'identità di uno dei luoghi simbolo della città.

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