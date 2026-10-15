Un confronto diretto con l'amministrazione comunale per affrontare le criticità nella gestione dei rifiuti e migliorare il decoro urbano. A chiederlo nuovamente è il Comitato Amici a Difesa dell'Ambiente nel Territorio di Arzachena, che in sette mesi ha raccolto e trasmesso agli enti competenti «201 segnalazioni documentate». Da marzo, attraverso comunicazioni istituzionali e PEC, il Comitato ricorda di aver portato all'attenzione degli uffici situazioni di abbandono indiscriminato dei rifiuti, problematiche ambientali e disservizi. Un'attività di monitoraggio accompagnata da osservazioni e proposte operative, anche in riferimento alle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto che disciplina il servizio.

«La quantità delle segnalazioni raccolte rappresenta un patrimonio informativo che, a nostro avviso, merita di essere condiviso attraverso un confronto diretto con le istituzioni», affermano i rappresentanti del Comitato nel comunicato del 12 ottobre. La richiesta di incontro, già avanzata in precedenza, viene ora rinnovata al sindaco, all'assessore all'Ambiente, al dirigente del settore e al comandante della Polizia locale. Il Comitato richiama inoltre l'articolo 3 del Capitolato d'appalto, che individua nella partecipazione dei cittadini e delle realtà economiche e sociali uno strumento importante per contrastare l'abbandono dei rifiuti e migliorare il servizio. «L'obiettivo non è la contrapposizione, ma la collaborazione per individuare soluzioni efficaci nell'interesse della comunità e della tutela ambientale», precisano i promotori.

L'auspicio del Comitato è che l'amministrazione comunale accolga presto la richiesta, aprendo un dialogo sulle problematiche segnalate e sulle possibili soluzioni. Un confronto che il Comitato considera indispensabile per rafforzare la tutela ambientale e la qualità del territorio.

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