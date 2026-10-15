L’apertura di un centro medico riabilitativo ad Arzachena assume particolare rilevanza se si considera che l’Amministrazione Comunale ha annunciato e confermato la propria volontà di stipulare una convenzione finalizzata ad un piano a tariffe agevolate per gli arzachenesi. L’apertura della nuova “piscina della salute”, così è stata definita, «ha un immenso valore sociale che innalza il benessere e la qualità della vita nella nostra comunità», ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Malu, presente all’inaugurazione, insieme al parroco di Porto Cervo, don Mauro Moretti, e il diacono di Arzachena Salvatore Scugugia. La struttura situata nel centro urbano include una piscina moderna interamente concepita come luogo accessibile per persone con ridotta capacità motoria e disabilità gravi, accanto allo studio diagnostico e fisioterapico.

«Garantire l’accesso alle prestazioni sanitarie convenzionate e promuovere l’attività motoria e riabilitativa a tariffe agevolate per categorie fragili sono gli obiettivi per cui l’Ente sposa il progetto imprenditoriale Fisiomed di Francesco Grimaldi», ha scritto l’amministrazione Ragnedda in un comunicato. «Il Comune conferma la volontà di collaborare nella definizione di un piano di agevolazioni tariffarie e percorsi dedicati in risposta a situazioni di vulnerabilità socio-economica degli arzachenesi, agli anziani e alle persone con disabilità grave, che necessitano di assistenza personalizzata a pochi passi da casa».

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