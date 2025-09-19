Settimana europea della mobilità, a Olbia parte il progetto di segnaletica inclusivaObiettivo agevolare l'uso autonomo dei mezzi pubblici delle persone con disabilità intellettive e con autismo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Taglio del nastro, oggi a Olbia, del progetto pilota Segnaletica inclusiva, unico in Sardegna e tra i pochi in Italia, per agevolare l'uso autonomo dei mezzi pubblici delle persone con disabilità intellettive e con autismo.
Elaborato dalle associazioni Sensibilmente odv e Tamalacà- Tutta mia la città, in collaborazione con Aspo, nell'ambito del progetto Mezzo (½), nato nel 2023, nel laboratorio Hub.mat, per condividere opportunità di mobilità sostenibile, il progetto gira per la città a bordo dei mezzi pubblici.
Sugli autobus e sulle pensiline di attesa sono stati affissi degli adesivi con una sequenza di quattro immagini e altrettante didascalie illustrative per facilitare la discesa e la salita dai bus.
Tra le iniziative in fase di sviluppo, anche l'inserimento di una serie di disegni dipinti sulle strisce pedonali con le istruzioni per l'attraversamento.