Taglio del nastro, oggi a Olbia, del progetto pilota Segnaletica inclusiva, unico in Sardegna e tra i pochi in Italia, per agevolare l'uso autonomo dei mezzi pubblici delle persone con disabilità intellettive e con autismo.

Elaborato dalle associazioni Sensibilmente odv e Tamalacà- Tutta mia la città, in collaborazione con Aspo, nell'ambito del progetto Mezzo (½), nato nel 2023, nel laboratorio Hub.mat, per condividere opportunità di mobilità sostenibile, il progetto gira per la città a bordo dei mezzi pubblici.

Sugli autobus e sulle pensiline di attesa sono stati affissi degli adesivi con una sequenza di quattro immagini e altrettante didascalie illustrative per facilitare la discesa e la salita dai bus.

Tra le iniziative in fase di sviluppo, anche l'inserimento di una serie di disegni dipinti sulle strisce pedonali con le istruzioni per l'attraversamento.

