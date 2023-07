Tragedia ieri notte sulla statale 125, vicino al bivio per lo Stazzo Pulcheddu nel territorio di Palau.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente due auto. Drammatico il bilancio: due donne – originarie del Frusinate – sono rimaste uccise, ci sono anche feriti.

Coinvolte in totale cinque persone: le due vittime (Agnese Sperduti, 76 anni, e Giuseppina “Pucci” Bonanni Sassano, 59) erano in una macchina assieme ad altre due donne. Nell’altra vettura solo il conducente, di Arzachena.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena, che ha liberato le persone rimaste incastrate nell’abitacolo.

La strada è stata chiusa per oltre due ore. Sono intervenuti anche personale del 118 e Carabinieri.

