Una mancata precedenza e poi lo scontro, che ha provocato due feriti, trasferiti in ospedale.

È la prima ricostruzione di un incidente stradale avvenuto a Olbia, in via Mignogna, dove sono entrate in collisione due auto, una Fiat Panda e una Hyundai, entrambe condotte da due giovani.

Tutti e due in seguito all’impatto hanno riportato conseguenze e dopo l’intervento del 118 sono stati accompagnati al pronto soccorso.

In azione anche i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, che hanno estratto i feriti dagli abitacoli e rimesso in sicurezza la sede stradale, e la polizia locale per i rilievi del caso.

Come detto, all’origine dello scontro potrebbe esserci la manovra azzardata di uno dei due conducenti, che non avrebbe dato la dovuta precedenza.

