Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla Statale 199 a Oschiri.

Due le auto coinvolte, una si è ribaltata.

Sul posto i Vigili del fuoco di Ozieri che hanno messo in sicurezza le macchine e fornito supporto al personale sanitario per i soccorsi ai due conducenti che sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Ozieri.

Presenti inoltre i carabinieri di Ittireddu e Ozieri per i rilievi del caso.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata