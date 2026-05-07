Brutto incidente questa mattina sulla Tempio-Olbia in località San Leonardo.

Un’auto che procedeva sulla strada, per cause ancora da accertare e si è schiantata contro un trattore di un’azienda agricola che lavora nella zona e che era impegnato in una svolta.

Due i feriti: uno, in gravi condizioni, è stato trasferito in ospedale a Sassari, per l’altro il trasferimento in pronto soccorso a Tempio.

Caos traffico, con code e rallentamenti. Sul posto vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri.

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