Schianto sulla Tempio-Olbia: auto contro trattore e due feriti, uno è graveSul posto vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Brutto incidente questa mattina sulla Tempio-Olbia in località San Leonardo.
Un’auto che procedeva sulla strada, per cause ancora da accertare e si è schiantata contro un trattore di un’azienda agricola che lavora nella zona e che era impegnato in una svolta.
Due i feriti: uno, in gravi condizioni, è stato trasferito in ospedale a Sassari, per l’altro il trasferimento in pronto soccorso a Tempio.
Caos traffico, con code e rallentamenti. Sul posto vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri.