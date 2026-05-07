Sigilli a un night club di Olbia dopo una violenta aggressione: uomo colpito con calci, pugni e uno sgabelloIl Questore ha sospeso la licenza per 15 giorni, il locale è abituale ritrovo di soggetti con precedenti
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Un night club è stato chiuso per 15 giorni a Olbia in seguito a una violenta aggressione avvenuta all’interno del locale.
I carabinieri del Reparto Territoriale hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensione della licenza emesso dal Questore di Sassari, provvedimento scaturito da un grave episodio di violenza avvenuto la notte dello scorso 14 aprile
Nel corso di un alterco, un avventore è stato brutalmente aggredito da tre persone con calci, pugni e uno sgabello. La vittima ha riportato gravi ferite e lesioni d’arma da taglio.
I successivi accertamenti hanno evidenziato come il locale fosse un ritrovo abituale di soggetti con precedenti di polizia. Di qui il provvedimento amministrativo.
(Unioneonline)