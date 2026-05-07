Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, ha chiesto al nuovo direttore generale della ASL Gallura, Antonio Irione, l’incremento di ore di prestazioni specialistiche, e con particolare urgenza per Oculistica, Pneumologia e Cardiologia. Lo ha fatto ieri, durante la visita di Irione, alla Casa di Comunità di via Gjaseppa di Scanu, struttura che ha visto appena concludersi un intervento di restyling da 600.000 euro; un'operazione questa che ha comportato la riqualificazione degli ambienti, rendendoli conformi a migliori standard di accoglienza e sicurezza. Una struttura che, secondo l’amministrazione comunale, “deve diventare polo sanitario all’avanguardia”. L’obiettivo infatti è quello di trasformarla in un hub di riferimento non solo per gli arzachenesi ma anche per tutti gli abitanti di Comuni limitrofi, oltrechè presidio per la gestione delle esigenze derivanti dai flussi turistici. Con l'incremento esponenziale della popolazione durante la stagione estiva, la struttura, afferma sempre l’amministrazione comunale, “deve essere in grado di assorbire la pressione sanitaria aggiuntiva, garantendo sicurezza sia ai residenti che ai visitatori”.



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