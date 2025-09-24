Frontale a San Pantaleo sulla 125: sette feriti, due sono graviIn azione l’elisoccorso, Orientale chiusa in entrambe le direzioni. Tre i mezzi coinvolti
Grave incidente stradale questo pomeriggio a San Pantaleo, sulla vecchia Orientale Sarda, vicino al chilometro 335, zona Su Stazzu Saraghinu. Il bilancio dello schianto è di sette persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave.
Tre i mezzi coinvolti, con a bordo 14 persone. Secondo una prima ricostruzione, c'è stato uno scontro frontale tra un'auto e un furgoncino con successivo impatto laterale di un minibus. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elisoccorso e cinque ambulanze.
I due feriti più gravi sono stati trasportati dall'elisoccorso Areus all'ospedale di Nuoro. Tre pazienti in codice rosso trasportati a Olbia, altri due con traumi minori trasferiti a Tempio. Sul posto anche vigili del fuoco e la polizia stradale.
Nel frattempo, la statale 125 è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni.
(Unioneonline)