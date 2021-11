Grave incidente stradale nella notte a Olbia, in località Ruinadas. Una Fiat Panda si è schiantata frontalmente contro un muro di recinzione dopo aver percorso un lungo rettilineo.

Sul posto, intorno all’una, sono arrivati i Vigili del fuoco allertati da una telefonata alla sala operativa del 115: hanno messo in sicurezza l’area e agito in collaborazione con i sanitari del 118. Il conducente è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Olbia.

Presente, per i rilievi, la Polizia stradale.

